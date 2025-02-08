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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لـ موزمبيق في مكافحة الإرهاب

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
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أجرى دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا يوم الجمعة ٧ فبراير مع "ماريا مانويلا لوكاش" وزيرة خارجية موزمبيق.

قدم وزير الخارجية التهنئة للوزيرة الموزمبيقية على توليها منصب وزير الخارجية، مشيراً إلى تطلعه للعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وأكد على الاهتمام الذي توليه مصر لعلاقاتها مع موزمبيق والذي برز في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موزمبيق في ۲۰۲۳.

وأشار وزير الخارجية أيضاً إلى أهمية تعزيز أطر التعاون القائمة واستشراف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة مع الاحتفال العام الجاري بذكرى ٥٠ عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 وأكد  على مواصلة التزام مصر بدعم جهود موزمبيق في مجال مكافحة الإرهاب من منظور شامل للأبعاد الأمنية والعسكرية والفكرية والاجتماعية والتنموية، منوهاً إلى الدور الهام الذي يمكن أن يقوم به مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في هذا الصدد.

ناقش الوزيران ترتيبات عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين خلال العام الجاري، كما تم تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ترتيبات انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي القادمة والمسائل الخاصة بتعزيز عمل أجهزة الاتحاد والإصلاح المؤسسي.

 واتفق الوزيران على مواصلة التشاور و التنسيق وتبادل تأييد ترشيحات البلدين في المنظمات الدولية والإقليمية.

ئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات