صحيفة: مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد لإطلاق سراح 183 أسيرا فلسطينيا

تستعد مصلحة السجون الإسرائيلية للإفراج عن قرابة مائتي أسير فلسطيني اليوم السبت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه بعد التأكد من إطلاق حماس سراح ثلاثة محتجزين إسرائيليين، سيتم إطلاق دفعة من الأسرى الفلسطينيين من سجن كتسيعوت في النقب وسجن عوفر قرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية سوف تفرج في وقت لاحق اليوم عن 183 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 18 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة).

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه من بين هؤلاء الأسرى تم اعتقال 111 شخصا في غزة خلال فترة الحرب، ويقيم الباقون البالغ عددهم 72 أسيرا في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس صباح اليوم (السبت) ثلاثة من الرهائن الإسرائيليين، محتجزين لديها منذ السابع من أكتوبر عام 2023 إلى طواقم الصليب الأحمر الدولي في دير البلح وسط قطاع غزة، ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.