أحد المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم: أدعو لإتمام المراحل المتبقية من صفقة التبادل

دعا أحد المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم، لإنهاء الحرب، مناشدًا أهالي المحتجزين بالبقاء أقوياء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت.

وأضاف: “أدعو لإتمام المراحل المتبقية من صفقة التبادل، وأطالب الحكومة ببدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار”.

ووصل فريق الصليب الأحمر اليوم، إلى موقع تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وشهد موقع تسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، حضورًا جماهيريًا واسعًا لمشاهدة مراسم تسليم الأسرى للصليب الأحمر.

في الوقت ذاته، بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعداد قوائم الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، والبالغ عددهم 183 أسيرًا، من بينهم 18 محكومًا بالسجن المؤبد، و54 آخرون يقضون أحكامًا طويلة الأمد، بالإضافة إلى 111 معتقلًا من قطاع غزة اعتُقلوا خلال العدوان الحالي.