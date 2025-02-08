"نحن اليوم التالي" لافتة للقسام بموقع تسليم الأسرى الإسرائيليين ردا على نتنياهو

رفعت كتائب القسام، اليوم السبت، لافتة كبيرة على منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل، تحمل عبارة "نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي"، في رد مباشر على مطالب إسرائيل بعدم السماح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بحكم قطاع غزة.

وتميّزت اللافتة بوجود نصوصها بثلاث لغات: العربية، العبرية، والإنجليزية، إلى جانب صورة العلم الفلسطيني وقبضة يد ترمز للمقاومة.

وجاء اختيار القسام لعبارة "نحن اليوم التالي" بعد دعوات إسرائيلية لمغادرة قادة حماس قطاع غزة، تزامنًا مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مقترحات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ثلاثة من الرهائن الإسرائيليين، محتجزين لديها منذ السابع من أكتوبر عام 2023 إلى طواقم الصليب الأحمر الدولي، ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وسلمت كتائب القسام الرهائن الإسرائيليين الثلاثة إلياهو داتسون يوسف، اور ابراهم ليفي، اوهاد بن عامي إلى الصليب الأحمر الدولي في دير البلح وسط قطاع غزة، وسط تواجد حشد من السكان الفلسطينيين وانتشار عناصر القسام بلباسهم العسكري وأسلحتهم.