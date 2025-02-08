خبيرة: إعداد الطفل نفسيا لاستقبال الفصل الدراسي الثاني يبدأ من المنزل

كشفت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري علم النفس التربوي، أن استعداد الطفل لاستقبال الفصل الدراسي الثاني بحماس يعتمد بشكل كبير على الأجواء التي يوفرها المنزل، ومدى اهتمام الأسرة بتحفيزه ودعمه لمواصلة التعلم.

و أوضحت استشاري علم النفس التربوي خلال حوار لها في برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجوانب النفسية والمعنوية تلعب دورًا أساسيًا في تحفيز الأطفال، مشددة على أهمية تقديم الحوافز والتشجيع المستمر من قبل الوالدين لتعزيز رغبة الأبناء في الدراسة.

و أشارت إلى أن بعض الأسر قد تتبع أساليب غير صحيحة في تعزيز الطموح لدى الأبناء، حيث يقوم البعض بربط النجاح بالقبول الأسري، مما قد يؤدي إلى شعور الطفل بالإحباط في حال عدم تحقيقه لنتائج مرضية.