هيئة الدواء المصرية تطلق ترخيص حقن «مونجارو».. حماية من التخسيس المغشوش وتوفير بديل آمن

في ظل تزايد استخدام حقن التخسيس غير المرخصة وما يترتب عليه من مخاطر صحية، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن ترخيص حقن "مونجارو" رسميًا في مصر، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من مخاطر الأدوية المغشوشة والمهربة، وتوفير العلاجات الحيوية محليًا لتقليل الاعتماد على المستورد.

ما هي حقن "مونجارو"؟

وفقًا لدراسة بعنوان "تيرزيباتيد: ناهض مزدوج لمستقبلات GIP وGLP-1 لعلاج داء السكري من النوع الثاني"، نُشرت في مجلة "Diabetes Care" في عام 2021، تناولت هذه الدراسة المادة الفعالة في مونجارو، "تيرزيباتيد"، والتي تعمل كناهض مزدوج لمستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1) والببتيد المثبط للمعدة (GIP). أظهرت الدراسة أن هذا الارتباط المزدوج يُحسّن من إفراز الأنسولين، ويقلل من إفراز الجلوكاجون، مما يؤدي إلى تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني

مونجارو سلاح ذو حدين

قال الدكتور محمد ياسين استشاري السكر و الغدد الصماء لـ(البوابة نيوز) ان حقن "مونجارو التي تحتوي على المادة الفعالة "تيرزيباتيد"، تُستخدم بشكل أساسي لتحسين التحكم في مستويات السكر في الدم لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني، كما تعمل "مونجارو" عن طريق تحفيز مستقبلات هرموني GLP-1 وGIP، مما يزيد من إفراز الأنسولين ويقلل من إنتاج الجلوكاجون، وبالتالي يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

كيف تعمل حقن مونجارو ؟

كما أوضح " ياسين "مونجارو" تساعد في فقدان الوزن لدى المرضى الذين يعانون من السمنة، و يحدث ذلك من خلال تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة، مما يؤدي إلى تناول كميات أقل من الطعام والشعور بالشبع لفترات أطول، وهذه الفوائد تجعل "مونجارو" خيارًا مناسبًا لبعض المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة أو زيادة الوزن المصاحبة لمرض السكري من النوع الثاني.

وشدد استشاري السكر و الغدد الصماء على ضرورة استخدام حقن "مونجارو" تحت إشراف طبي، مشيرا الى بعض الآثار الجانبية الشائعة للحقن مثل الغثيان، والقيء، والإسهال، والإمساك، وانخفاض الشهية، ويمكن ان يحدث في حالات نادرة التهاب في البنكرياس أو مشاكل في الكلى. لذلك، من الضروري مراقبة الحالة الصحية للمريض بانتظام والتواصل المستمر مع الطبيب المعالج.

وأكمل انه توجد بعض الحالات التي يُمنع فيها استخدام "مونجارو"، مثل المرضى الذين لديهم تاريخ شخصي أو عائلي للإصابة بسرطان الغدة الدرقية النخاعي، أو الذين يعانون من متلازمة الأورام الصماء المتعددة من النوع الثاني، وللذين يعانون من التهاب البنكرياس أو مشاكل حادة في الجهاز الهضمي، لذا، يجب تقييم الحالة الصحية لكل مريض بعناية قبل البدء في استخدام "مونجارو" لضمان السلامة والفعالية.

