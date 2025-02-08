الصين تجدد إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الرياح القوية

جدد المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إصدار إنذار باللون الأصفر لمواجهة الرياح القوية وانخفاض درجات الحرارة المتوقعة في مقاطعة هيلونججيانج بشمال شرقي البلاد، حيث تقام دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت وحتى الساعة الثامنة من صباح غد الأحد، من المتوقع هبوب رياح قوية في أجزاء من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم ومقاطعة خبي ومنطقة شيتسانج ذاتية الحكم ومقاطعة تشينغهاي.

وتنبأ المركز أيضا بهبوب الرياح القوية على أجزاء من البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي ومضيق تايوان والمياه الواقعة شرق جزيرة تايوان وقناة باشي وبحر الصين الجنوبي.

وأعلن المركز عن انتهاء الإنذار باللون الأزرق الصادر أمس الجمعة لمواجهة موجة باردة إلا أنه توقع انخفاض درجات الحرارة في أجزاء من منطقة منغوليا الداخلية ومقاطعة هيلونججيانج من اليوم السبت إلى غد الأحد، مع انخفاض درجات الحرارة في بعض الأماكن في هيلونججيانج بما يصل إلى 10 درجات مئوية.

ولدى الصين نظام للتحذير من الرياح القوية مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أشدها خطورة يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

