كوت ديفوار.. زعيم الحزب الديمقراطي يتنازل عن جنسيته الفرنسية لخوض انتخابات الرئاسة

أعلن زعيم الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار تيجان ثيام، تنازله عن جنسيته الفرنسية؛ من أجل انتخابات الرئاسة المقررة في 25 أكتوبر المقبل.

وذكر راديو (فرنسا الدولي) في نشرته الإفريقية، اليوم /السبت/ أن زعيم الحزب ظهر في مقطع فيديو قصير بثته قناة (بي.دي.سي.اي. تي.في) الإيفوارية إلى جانب مستشاريه أكد - خلاله - أنه استكمل إجراء إداريا كان مخططا له منذ فترة طويلة.

وقال ثيام: "لقد اتخذت هذا الصباح، برفقة مستشاري، خطوة مهمة في هذه العملية تندرج ضمن جدول برنامجي الذي تم التخطيط له منذ فترة طويلة، والذي يتضمن تقديم طلب التنازل عن الجنسية الفرنسية ما سيسمح لي بأن أكون حاملا للجنسية الإيفوارية فقط في وقت الانتخابات وهو شرط من شروط الأهلية".

وعلي صعيد متصل، أعرب النائب جان لوي بيلون، عن عزمه خوض السباق الرئاسي وشرع في عقد اجتماعات لإقناع الناشطين ببرنامجه.

