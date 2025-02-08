سقوط تشكيل عصابي لسرقتهم أسياخ الحديد وكابلات الكهرباء بالقطامية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي لسرقتهم الأسياخ الحديد وكابلات الكهرباء وصهرها بالقطامية.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الأسياخ الحديد وكابلات الكهرباء وصهرها واستخلاص النحاس منها بأسلوب "قص الأسياخ".

واعترف المتهمين بإرتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كمية من الأسياخ الحديد والكابلات الكهربائية المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل – مقيم بمحافظة المنيا).

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.