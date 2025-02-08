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السبت 08 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابي لسرقتهم أسياخ الحديد وكابلات الكهرباء بالقطامية

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي لسرقتهم الأسياخ الحديد وكابلات الكهرباء وصهرها بالقطامية.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الأسياخ الحديد وكابلات الكهرباء وصهرها واستخلاص النحاس منها بأسلوب "قص الأسياخ".

واعترف المتهمين بإرتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كمية من الأسياخ الحديد والكابلات الكهربائية المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل – مقيم بمحافظة المنيا).

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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