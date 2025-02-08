غرفة القاهرة: معارض "أهلا رمضان" "مبادرة لمواجهة التضخم

تستعد الغرف التجارية في مصر لإقامة معارض "أهلاً رمضان" في فبراير 2025، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

قال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أن معارض" أهلآ رمضان " تشمل سلع مثل الأرز، والزيوت، والمكرونة، والسكر، ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء والدواجن.

كما سيتم توفير الملابس الجاهزة والأحذية بأسعار مناسبة مع اقتراب عيد الفطر.

جاء ذلك خلال اجتماع الغرف التجارية اليوم للتجهيز لاستعداد لاقامه معارض "أهلا رمضان"

و أضاف في تصريح خاص ل" البوابة نيوز" أن هذه المعارض تهدف إلى مواجهة التضخم وغلاء الأسعار من خلال تقليل حلقات التداول وزيادة المعروض، مما يساهم في تحقيق توازن سعري في الأسواق.

وأشار العشري إلي أن معارض "أهلاً رمضان" قد ساهمت في السنوات السابقة في السيطرة على الأسعار بالأسواق.

حيث وفرت السلع بأسعار تقل عن السوق الحر بنسبة تتجاوز 30%.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الغرف التجارية على التنسيق مع المصانع الغذائية وكبار التجار لتوفير السلع بأسعار الجملة، وتوفير مساحات عرض مجانية للتجار لتقليل التكاليف.

كما يتم التنسيق مع وزارة التموين لتوفير سيارات متنقلة لبيع السلع بأسعار معارض "أهلاً رمضان" في كافة مناطق المحافظات.

وأكد على أن تأتي هذه الجهود في إطار المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير السلع بأسعار مخفضة، مع التأكيد على أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في حالة آمنة ويكفي لتلبية الاحتياجات لفترات طويلة.