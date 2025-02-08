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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصليب الأحمر يوقع على وثائق تسلم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة

عائلات الأسرى الإسرائيليين
عائلات الأسرى الإسرائيليين
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وقع الصليب الأحمر، اليوم السبت، على وثائق تسلم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وصل فريق الصليب الأحمر اليوم، إلى موقع تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وشهد موقع تسلم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، حضورًا جماهيريًا واسعًا لمشاهدة مراسم تسليم الأسرى للصليب الأحمر.

رصد فيديو، عائلات الأسرى الإسرائيليين خلال متابعتهم مراسم تسليم الأسرى الثلاثة من قبل عناصر "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس وهم يهتفون: "أعيدوهم الآن".

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