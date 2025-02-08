مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على قائد سيارة صدم طفل أثناء عبوره الطريق بمنطقة السلام.

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (طفل 7 سنوات)، وبها إصابات وكدمات متفرقة بالجسم إثر إدعاء مصادمة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسؤال والد الطفل أقر بأنه حال عبور نجله الطريق اصطدمت به سيارة نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها سائق مقيم بمحافظة القليوبية) واعترف بإرتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.