الغرف التجارية: 30% تخفيضات بمعارض أهلا رمضان

قال محمد سعدة، سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن معارض "أهلاً رمضان" توفر تخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية، في إطار جهود الدولة والغرف التجارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد أن هذه المعارض تقدم جميع السلع الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والمكرونة والدقيق والزيوت والسكر، إلى جانب ياميش رمضان والسلع الغذائية الأخرى، وذلك بجودة عالية وأسعار مناسبة لتلبية احتياجات الأسر المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الغرف التجارية للتجهيز للاستعداد لاستقبال شهر رمضان.

وأوضح سعدة أن معارض "أهلاً رمضان" مستمرة طوال شهر رمضان المبارك، حيث يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.



وأضاف أن المعارض تقام في جميع المحافظات بالتعاون بين الغرف التجارية والجهات الحكومية، مع التوسع في إقامة معارض اليوم الواحد والمنافذ المتنقلة في المناطق الأكثر احتياجا، مما يسهم في وصول السلع إلى جميع المواطنين بسهولة.

الحكومة لديها أرصدة ضخمة واستيراد كامل لمستلزمات رمضان

وأكد سعدة أن الحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، تمتلك أرصدة كافية من السلع الأساسية تكفي لمدة 6 أشهر، وفقًا لتصريحات وزير التموين.

وأوضح أن مستلزمات شهر رمضان، مثل الياميش والمكسرات، تم استيرادها بالكامل، مما يضمن استقرار الأسعار وتوافر المنتجات بكميات كبيرة في الأسواق. كما أن باقي السلع الأساسية متوفرة بكميات ضخمة، ولا توجد أي مخاوف من نقص أي منتج خلال الفترة المقبلة.

وأشار سعدة إلى أن هناك تعاون وثيق بين الغرف التجارية والحكومة لضمان توافر السلع بكميات مناسبة وبجودة عالية في الأسواق طوال شهر رمضان. وأوضح أن هذا التعاون يشمل تنظيم مبادرات موسعة لخفض الأسعار، بالإضافة إلى التوسع في إقامة معارض اليوم الواحد، مما يسهم في وصول المنتجات للمستهلكين بسهولة ويسر، ويضمن استقرار الأسواق خلال الشهر الكريم.

و أضاف سعدة أن ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في الأسواق من خلال المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلاً رمضان" يعزز المنافسة بين التجار ويؤدي إلى استقرار الأسعار لصالح المستهلك.

وأكد أن الغرف التجارية مستمرة في مراقبة الأسواق والتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان توفر المنتجات بأسعار عادلة وجودة عالية طوال الشهر الكريم، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن في الأسواق.