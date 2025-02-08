محافظ سوهاج يشهد حفل ختام بطولة كأس السوبر المصري للبوتشيا بالمسرح الروماني

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، حفل ختام وتوزيع جوائز بطولة كأس السوبر المصري للبوتشا، الذي أقيم بالمسرح الروماني، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري للبوتشا، والنائبة رشا إسحق والنائب مصطفى الشريف عضوي مجلس الشيوخ، ومحمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد أبو العجب مسؤول ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للبوتشيا.

واستضافت محافظة سوهاج لأول مرة بطولة كأس السوبر المصري للبوتشيا لذوي الهمم على مدار يومين 6 و7 فبراير، وذلك في نادي الإيمان لذوي الإعاقة، بمشاركة 13 لاعبًا ولاعبة من ذوي القدرات الخاصة ينتمون لأندية مختلفة من كافة أنحاء الجمهورية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها فقرة فنية لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة سوهاج، التي أضفت أجواء من البهجة على الحضور، وفي ختام الحفل قام محافظ سوهاج ورئيس الاتحاد المصري للبوتشيا بتكريم الفائزين، وتوزيع الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على اللاعبين، والكؤوس على الأندية الفائزة.

وأوضح محافظ سوهاج أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار دعم المحافظة لذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم في المجالات الرياضية، متمنيًا لجميع اللاعبين مزيدًا من التفوق في البطولات القادمة.

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