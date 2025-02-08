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السبت 08 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في البنوك السبت 8-2-2025

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار اليوم في البنوك السبت 8-2-2025، إجازة البنوك الرسمية 

سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 50.33 جنيه للشراء، و50.43 جنيه للبيع.
 سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB
سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.31 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع.
 سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 50.31 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس نحو 50.32 جنيه للشراء، و50.42 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولار أمام الجنية الدولار اليوم