السبت 08/فبراير/2025 - 10:52 ص

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك السبت 8-2-2025، إجازة البنوك الرسمية

سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 50.33 جنيه للشراء، و50.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.31 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 50.31 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع.



سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس نحو 50.32 جنيه للشراء، و50.42 جنيه للبيع.