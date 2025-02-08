إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل الصوامع بدائرة مركز شرطة اطسا في محافظة الفيوم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور مركز شرطة اطسا يفيد بورود إشارة من غرفه عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد بتلقيه إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل الصوامع بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.