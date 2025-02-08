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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان الأهلية تشارك في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بشرم الشيخ

المشاركة الطلابية
المشاركة الطلابية
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 شارك وفد من جامعة حلوان الأهلية في فعاليات الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، والذي أقيم بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ تحت شعار "اتحاد طلاب الجمهورية".

تأتي هذه المشاركة برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف السيد عطا، أمين عام الجامعة، وذلك تأكيدًا على اهتمام الجامعة بتمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.

وشهد الملتقى العديد من الفعاليات الهادفة إلى تطوير مهارات الطلاب القيادية وتعزيز التواصل بين اتحادات الجامعات المختلفة، حيث تضمن ورش عمل، وجلسات نقاشية، وأنشطة تفاعلية تهدف إلى مناقشة آليات تطوير الأنشطة الطلابية وتفعيل دور الطلاب في الحياة الجامعية.

ومثل جامعة حلوان الأهلية في الملتقى كل من الطالب رماح وائل رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب مصطفى ناصر، نائب رئيس الاتحاد، حيث شاركوا في المائدة المستديرة التي جمعت قيادات الاتحادات الطلابية من مختلف الجامعات المصرية.

وخلال المائدة المستديرة، قدم رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائب رئيس الاتحاد، مجموعة من المقترحات المهمة حول تطوير الأنشطة الطلابية، مما يعكس الدور البارز لطلاب الجامعة في تطوير الحركة الطلابية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن مشاركة الجامعة في هذا الملتقى تأتي تأكيدًا على التزامها بتأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات القيادية التي تؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعد فرصة هامة للطلاب للتعبير عن رؤاهم وأفكارهم والمساهمة في وضع استراتيجيات تطوير الحياة الجامعية في مصر.

اتحاد طلاب جامعة حلوان - شرم الشيخ جامعة حلوان الاهلية