تشاهدون اليوم.. صراع ريال مدريد وأتلتيكو في "ديربي العاصمة"

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني .
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
سيلتا فيجو × ريال بيتيس – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيك بيلباو × جيرونا – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
لاس بالماس × فياريال – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
ريال مدريد × أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا × أتالانتا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD
إمبولي × ميلان – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
تورينو × جنوى – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند × شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5
هوفنهايم × يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6
فرايبورج × هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 9
فولفسبورج × باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1
ماينز 05 × أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 1
بوروسيا مونشنجلادباخ × آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نيس × لانس – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
ليل × لوهافر – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
سانت إيتيان × رين – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
ليدز يونايتد × ميلوول – الساعة 2:15 ظهرًا
ليتون أورينت × مانشستر سيتي – الساعة 2:15 ظهرًا
كوفنتري سيتي × إبسويتش تاون – الساعة 5 مساءً
ساوثهامتون × بيرنلي – الساعة 5 مساءً
إيفرتون × بورنموث – الساعة 5 مساءً
ستوك سيتي × كارديف سيتي – الساعة 5 مساءً
بريستون نورث ايند × ويكمب وندررز – الساعة 5 مساءً
ويجان أثليتيك × فولهام – الساعة 5 مساءً
برمنجهام سيتي × نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:45 مساءً
برايتون × تشيلسي – الساعة 10 مساءً
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الخلود × الرياض – الساعة 3:55 عصرًا على قناة SSC 1
الأخدود × الاتفاق – الساعة 5:40 مساءً على قناة SSC 1
ضمك × الهلال – الساعة 7 مساءً على قناة SSC 1
مواعيد مباريات الدوري المصري
الاتحاد السكندري× المصري البورسعيدي – الساعة 4 عصرًا ON TIME SPORT 1
البنك الأهلي × زد اف سي – الساعة 7 مساءً على قناة ON TIME SPORT 1.