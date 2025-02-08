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السبت 08 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. صراع ريال مدريد وأتلتيكو في "ديربي العاصمة"

ارشيفية
ارشيفية
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني .

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

سيلتا فيجو × ريال بيتيس – الساعة 3 عصرًا  على قناة beIN Sports HD 3 

أتلتيك بيلباو × جيرونا – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3   

لاس بالماس × فياريال – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3   

ريال مدريد × أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

هيلاس فيرونا × أتالانتا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD     

إمبولي × ميلان – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD  

تورينو × جنوى – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD   

مواعيد مباريات الدوري الألماني    

بوروسيا دورتموند × شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5 

هوفنهايم × يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6 

فرايبورج × هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 9 

فولفسبورج × باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1 

ماينز 05 × أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 1 

بوروسيا مونشنجلادباخ × آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي    

نيس × لانس – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4 

ليل × لوهافر – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 2 

سانت إيتيان × رين – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

ليدز يونايتد × ميلوول – الساعة 2:15 ظهرًا

ليتون أورينت × مانشستر سيتي – الساعة 2:15 ظهرًا 

كوفنتري سيتي × إبسويتش تاون – الساعة 5 مساءً 

ساوثهامتون × بيرنلي – الساعة 5 مساءً 

إيفرتون × بورنموث – الساعة 5 مساءً 

ستوك سيتي × كارديف سيتي – الساعة 5 مساءً 

بريستون نورث ايند × ويكمب وندررز – الساعة 5 مساءً 

ويجان أثليتيك × فولهام – الساعة 5 مساءً

برمنجهام سيتي × نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:45 مساءً 

برايتون × تشيلسي – الساعة 10 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السعودي 

الخلود × الرياض – الساعة 3:55 عصرًا على قناة SSC 1   

الأخدود × الاتفاق – الساعة 5:40 مساءً على قناة SSC 1   

ضمك × الهلال – الساعة 7 مساءً على قناة SSC 1   

مواعيد مباريات الدوري المصري 

الاتحاد السكندري× المصري البورسعيدي – الساعة 4 عصرًا ON TIME SPORT 1     

البنك الأهلي × زد اف سي – الساعة 7 مساءً على قناة ON TIME SPORT 1.

مباراة ديربي مدريد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الدوري الإسباني مباريات اليوم السبت كأس الاتحاد الإنجليزي