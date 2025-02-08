تشاهدون اليوم.. صراع ريال مدريد وأتلتيكو في "ديربي العاصمة"

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني .

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو × ريال بيتيس – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيك بيلباو × جيرونا – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

لاس بالماس × فياريال – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد × أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × أتالانتا – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD

إمبولي × ميلان – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

تورينو × جنوى – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند × شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5

هوفنهايم × يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6

فرايبورج × هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 9

فولفسبورج × باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1

ماينز 05 × أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

بوروسيا مونشنجلادباخ × آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس × لانس – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

ليل × لوهافر – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

سانت إيتيان × رين – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

ليدز يونايتد × ميلوول – الساعة 2:15 ظهرًا

ليتون أورينت × مانشستر سيتي – الساعة 2:15 ظهرًا

كوفنتري سيتي × إبسويتش تاون – الساعة 5 مساءً

ساوثهامتون × بيرنلي – الساعة 5 مساءً

إيفرتون × بورنموث – الساعة 5 مساءً

ستوك سيتي × كارديف سيتي – الساعة 5 مساءً

بريستون نورث ايند × ويكمب وندررز – الساعة 5 مساءً

ويجان أثليتيك × فولهام – الساعة 5 مساءً

برمنجهام سيتي × نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:45 مساءً

برايتون × تشيلسي – الساعة 10 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخلود × الرياض – الساعة 3:55 عصرًا على قناة SSC 1

الأخدود × الاتفاق – الساعة 5:40 مساءً على قناة SSC 1

ضمك × الهلال – الساعة 7 مساءً على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

الاتحاد السكندري× المصري البورسعيدي – الساعة 4 عصرًا ON TIME SPORT 1

البنك الأهلي × زد اف سي – الساعة 7 مساءً على قناة ON TIME SPORT 1.