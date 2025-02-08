ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يستهدف جنوب أفريقيا

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يتعلق بدولة جنوب أفريقيا

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن ترامب وقع على أمر تنفيذي يستهدف جنوب أفريقيا، ويهدف إلى "التصدي لقضايا حقوق الإنسان" في جنوب أفريقيا.

وأفادت "الحرة" بأن الرئيس الأمريكي هدد، في وقت سابق، بوقف التمويل عن جنوب إفريقيا، واتهم حكومتها بأنها "تتخذ إجراءات تصادر بها الأراضي، وأن فئات معينة من الأشخاص تعامل بشكل سيء للغاية".. وردا على ذلك، قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إنه يريد التحدث مع ترامب لتوضيح الأجواء ومناقشة العلاقات الثنائية.

ودافع رامافوزان، الذي وقع على قانون الشهر الماضي يهدف إلى تسهيل قيام الدولة بمصادرة الأراضي للصالح العام، عن هذه السياسة.. وقال إن "الحكومة لم تصادر أي أرض، وإن السياسة تهدف إلى حصول الناس على الأراضي على نحو عادل".

ويتجاوز القانون الذي وقعه رئيس جنوب أفريقيا قاعدة سابقة كانت تقضي بعدم جواز بيع الأراضي الزراعية إلا بموافقة مالكها لمشتر معين.

وكان رئيس جنوب إفريقيا، قد ناقش خلال اتصال هاتفي، مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، المقرب من ترامب، "المعلومات المضللة" عن بلاده والتي تدور حول تحريف قانون نزع الملكية الجديد في جنوب إفريقيا.

وأوضحت الرئاسة الجنوب إفريقية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن رامافوزا وماسك ناقشا قضايا التضليل والتشويه حول جنوب إفريقيا، ليؤكد رامافوزا في هذا الإطار على القيم الدستورية لبلاده والمتمثلة في احترام سيادة القانون والعدالة والإنصاف والمساواة.