مدارس الغربية تستقبل نحو 555 ألف طالب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن الدراسة قد انتظمت في المدارس التي تعمل يوم السبت بجميع الإدارات التعليمية، حيث تعمل 592 مدرسة بالتعليم العام، وتستوعب نحو 479,513 طالب وطالبة، بينما تضم مدارس التعليم الفني 128 مدرسة بها 75,210 طالب وطالبة، حيث شهدت جميع المدارس إقبال من الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

وقد أكد وكيل الوزارة على انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس، من خلال حضور الطلاب والذي يعد أحد أهم مؤشرات نجاح العملية التعليمية، مشددا على المتابعات اليومية لمديري عموم المديرية، والإدارات التعليمية، والتوجيهات، والمتابعة، والمراحل، منذ بدء الطابور وحتى نهاية الفترة الصباحية، مع ضرورة التأكد من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون تأخير، والتأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكد من تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع المراحل التعليمية، وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومتميزة للطلاب.

وصرح وكيل الوزارة، أنه بناء على توجيهات معالي الوزير محافظ الغربية، فقد تم التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لمنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم حركة المرور أمام المدارس، حفاظًا على سلامة الطلاب، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي لمتابعة الحالة الصحية للطلاب واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامتهم داخل المنشآت التعليمية.

وقد قدم وكيل الوزارة التهنئة لجميع الطلاب بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

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