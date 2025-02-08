وصول مروحيتين إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية تمهيدا لاستقبال المفرج عنهم من قبل حماس

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، لقطات حية من قاعدة رعيم العسكرية، التي تُعد مقر قيادة فرقة غزة، وهي وحدة عسكرية كبرى تضم مختلف التشكيلات العسكرية الإسرائيلية، وتقع بالقرب من قاعدة المدرعات.

وأظهرت المشاهد وصول مروحيتين إلى القاعدة استعدادًا لنقل المحتجزين الثلاثة بعد الإفراج عنهم.

وتكمن المهمة الرئيسية لهذه الفرقة في تأمين الحدود، بدءًا من شرقي رفح على الحدود المصرية وصولًا إلى مستوطنة زكيم داخل إسرائيل، مرورًا بالحدود السودانية.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو استكمل استعداداته لاستقبال المحتجزين الثلاثة.