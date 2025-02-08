شئون الأسرى الفلسطينية: التنسيق مع الصليب الأحمر بشأن عملية التبادل الخامسة تجري على قدم وساق

أكد مدير الإعلام بهيئة شئون الأسرى الفلسطينية ثائر شريتح، أن التنسيق مع الصليب الأحمر الدولي بشأن تسلم الدفعة الخامسة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل، تجري على قدم وساق.

وقال شريتح - في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم السبت - إن أسماء الأسرى الفلسطينيين نشرت أمس بعدما أعلنت حركة (حماس) عن أسماء المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم.

وأضاف أن المعلومات الرئيسية يتم الحصول عليها من خلال الصليب الأحمر، موضحا أنه فور تسليم المحتجزين الإسرائيليين سيتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه فور إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سيتم توفير كل ما يلزمهم وخاصة لمن يحتاجون إلى الرعاية الطبية، لافتا إلى وجود استنفار طبي لخدمة هؤلاء الأسرى.

