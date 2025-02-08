شادية.. معبودة الجماهير

تحل اليوم الموافق 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة شادية، والتي أثرت الفن المصري والعربي بتاريخ حافل بالأعمال الفنية الهامة.

البداية

بدأت الفنانة شادية رحلتها الفنية مبكراً، وساعد في ذلك موهبتها الغنائية والتي لفتت أنظار أسرتها لها بصوتها المميز.

وبإعلان في إحدى المجلات، تبحث عن وجوه جديدة بالفن، يقدم الأب في المسابقة لتبهر ابنته بصوتها وحضورها كل الحضور ومن بينهم المخرج أحمد بدرخان وحلمي رفلة، لتبدأ معها الإنطلاقة في عالم الفن.

مدرسة شادية الفنية

بدأت الفنانة شادية مشوارها الفني بأدوار تجسد من خلالها الفتاه "الشقيه"، أو بعض من أدوار الشر، ولكن في إطار نمطي سائد في ذلك الوقت، ولعبته كل نجمات جيلها.

شادية

ولكن شادية التي تحملها في جرابها الكثير من الأسرار، وتحوي موهبة فنية متفردة، قدمت عدد من الأدوار الهامة، لأبرز وأهم الأعمال الفنية في تاريخ السينما المصرية، في تطور في الأدتء الفني بشكل كبير.

محطات لمدرستها الفنية

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي قدمت شادية بصمات فنية استثنائية فيلم "شيئ من الخوف"، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً، وقدمت شادية أداء فني بفتاه وقفت أمام طغيان حبيبها السابق، والذي كان يقهر بلده كامله، إلى أن تقف له الحبيبة السابقة بستار من الحب محاولة أن تتصدي لغلظة القلب بالمشاعر.

ومن أهم الأفلام أيضاً "لا تسألني من أنا"، والذي قدمت من خلاله دور امراة تعاني الفقر مما اضطرها إلى تترك ابنتها للسيدة الثرية، في تصاعد للأحداث بمشاعر إنسانية مختلطة، تبرز قدرات فنية لفنانة قديرة واستثنائية.

معبودة الجماهير

استطاعت الفنانة شادية أن تجاري الفنان عبدالحليم حافظ في فيلم "معبودة الجماهير"، رغم شعبية العندليب الأسطورية، إلا أنها بحضورها وكاريزمتها الفنية استطاعت أن تقدم ملحمة فنية بين الأداء الفني والغنائي، وتحقق نجاحاً كبيراً بفيلم يعيش في ذكرى الجمهور حتى وقتنا الحالي.

أبرز أعمالها الفنية

شاركت الفنانة شادية بمشوار فني حافل بالأفلام السينمائية، وأبرز تلك الأعمال فيلم "قطر الندي، الصبر جميل، ربيع الحب، غلطة أب، قلوب العذارى، الهاربة، أنا وحبيبي، المرأة المجهولة، يسقط الاستعمار، امرأة عاشقة، لا تسألني من أنا، لمسة حنان، أضواء المدينة، وادي الذكريات، مراتي مدير عام، معبودة الجماهير، ميرامار، نحن لا نزرع الشوك".