رفع 50 طن قمامة وإزالة عدد من المباني المخالفة بمركز كفر صقر بالشرقية

كثف المهندس صبحي الهادي، رئيس مجلس مدينة ومركز كفر صقر بمحافظة الشرقية ، جولاته علي مختلف المصالح والوحدات المحلية ، لمتابعة انتظام سير العمل ، للتيسير علي المواطنين وقضاء مصالحهم .

واكد المهندس صبحي الهادي ، أنه وفقا لتوجيهات محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني ، بالحفاظ علي النظافة العامة قامت أجهزة مجلس مدينة كفر صقر برفع ٥٠ طن قمامة،حيث يتم العمل بنظام ثلاث دوريات في اليوم ، للقضاء علي مخلفات أو مقالب للقمامة، كما يتم عمل العديد من الحملات لتزيين مداخل مجلس المدينة ومداخل الوحدات المحلية .

واكد رئيس مجلس مدينة كفر صقر ، أن هناك متابعة مستمرة لحملات النظافة حرصًا على خلق بيئة نظيفة وحضارية للحفاظ علي صحة المواطنين، لاسيما أن محافظ الشرقية شدد على تكثيف حملات النظافة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم لرفع وإزالة كافة أكوام القمامة بشتى أنحاء المحافظة، واستغلال المعدات وتسخير الامكانات المتاحة ومن خلال منظومة عمل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالخدمات والمرافق الأساسية.

وأما بالنسبة لتوجيهات محافظ الشرقية ، بضرورة الحفاظ علي أملاك الدولة ومنع أي تعد علي الأراضي الزراعية ، فقام مجلس مدينة كفر صقر ، بإزالة عدد من حالات البناء المخالف ، مع تحرير محاضر للمخالفين ، وذلك لمنع تكرار حالات التعدي ، مؤكدا أن محافظ الشرقية وجه بالتعامل بكل حسم مع اس تعد علي اراضي الدولة.

كما أعلن المهندس صبحي الهادي ، أنه تم حل جميع المشكلات التي استقبلها مجلس مدينة كفر صقر ، من خلال بوابة الشكاوي الحكومية ، وتم حلها بنسبة ١٠٠٪، لافتا إلي أن مجلس مدينة كفر صقر حريص علي تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطنين والعمل علي حلها أولاً بأول .

يأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه عدد من أهالي مركز وقرى كفر صقر ، الشكر للمهندس صبحي الهادي ، والمحافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني ، علي الجهود الكبيرة المبذولة. من قبل مجلس مدينة كفر صقر ، وسرعة استجابتهم للتعامل مع شكاوي المواطنين .

واوضح رئيس مجلس مدينة كفر صقر ،أن تعليمات محافظ الشرقية لنا واضحة بأهمية الالتحام المباشر مع مشاكل المواطنين ، وان يكون هناك يقظة تامة في التعامل مع اي مشكلة تواجههم.