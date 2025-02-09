ترتيبات خاصة لزيارة كأس العالم للأندية

بدأ مسئولو النادي الأهلي الترتيبات الخاصة لاستقبال النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية والتي ستصل مصر، الثلاثاء المقبل، بعدما أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مسئولي القلعة الحمراء بموعد وصول النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية إلى القاهرة.

وكلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الإدارة التنفيذية في النادي بالترتيب لاستقبال كأس العالم للأندية ومسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» برئاسة السويسري جياني إنفانتينو، الذي سيتواجد خلال زيارة النسخة الأصلية لمونديال الأندية للقاهرة.

ومن المنتظر أن يقوم مسئولو «فيفا» بعمل جولة سياحية بالكأس في معالم القاهرة السياحية، يوم الأربعاء المقبل، وستتواجد نسخة كأس العالم الأصلية في استاد مختار التتش بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، يوم الخميس، حيث يلتقط لاعبو الفريق الأول ومجلس إدارة النادي مجموعة من الصور التذكارية مع نسخة كأس العالم للأندية، وبعدها ستغادر طائرة «فيفا» بنسخة كأس العالم إلى مدينة الأقصر، حيث سيقام حفل كبير ومؤتمر صحفي، مساء الجمعة المقبل، في معبد حتشبسوت بالدير البحري.