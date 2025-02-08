ثقافة الإسكندرية تقدم "مغامرة كونية" ضمن عروض مسرح الطفل

شهد مسرح الليسيه، العرض المسرحي "مغامرة كونية" ضمن عروض نوادي مسرح الطفل المجانية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بمحافظة الإسكندرية خلال الموسم الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض لفرقة الأنفوشي، تأليف د. منتصر ثابت، وإخراج روعة الجندي.

يقدم العرض في إطار درامي استعراضي، لمدة ساعة، وتدور قصته حول أربعة أطفال تهبط عليهم مركبة فضائية بشكل مفاجئ، ويتم إبلاغهم أنه سيتم أخذهم بالقوة إلى المجتمع الكوني الكبير لإجراء تجارب عليهم، وذلك كرد فعل من الكائنات الفضائية على الدمار الذي تسبب فيه الإنسان، نتيجة تصرفاته غير المسئولة تجاه البيئة، والتي أدى إلى ثقب الأوزون، تلوث الهواء، تلوث المياه، واستخدام النار في تصنيع القنابل والأسلحة.

وخلال الرحلة، يواجه الأطفال تحديات غير متوقعة، ويكتشفون أن المعرفة والثقافة هما السلاح الحقيقي لمواجهة المجهول.

يسلط العرض الضوء على أهمية القراءة، تنمية المواهب، والثقة بالنفس، مع التأكيد على أن الأطفال هم أمل المستقبل، وأن امتلاكهم للوعي والمعرفة هو السبيل لإنقاذ الأرض واستعادة التوازن البيئي.

"مغامرة كونية" أداء موكا الجندي، ياسين الروبي، أحمد خالد، چنى الجندي، ندا الحفناوي، أيتن وليد، چنى بكري، ريم جودة، ليان محمد، كارما حسين، لين محمد، مريم طه، ياسين طه، چنى خالد، ريناد محمد.

أشعار أحمد الشيخ، ألحان محمد عوض، توزيع موسيقى شريف ياسر، كيروجراف چنى الجندي، إضاءة محمود أبو جميلة، رؤية تشكيلية وتصميم فني د. أحمد بركات، تنفيذ الديكور محمد البرشومي، ماكياچ مريم فياض ونانسي مجد، تنفيذ ملابس الحاج عاطف، فيديو مابينج أحمد صيام، مساعد مخرج جهاد هشام، ومخرج منفذ ياسمين محمود.

العرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإشراف د. منال يمني.

شهد العرض الفنان حسن وصفي، نقيب الفنانين التشكيليين، الفنانة أماني علي مدير قصر ثقافة الأنفوشي، ولفيف من المثقفين، ولجنة التحكيم المكونة من الكاتب والناقد يسري حسان، المهندس محمود جمال، والمخرجة ندى عفيفي، والمخرج عمرو حمزة، مقرر اللجنة.

تأتي العروض ضمن الموسم الجديد من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الأطفال، وتناقش قضاياهم بطريقة مبتكرة وجاذبة.

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