السيطرة على حريق بمصنع كارتون في الشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية صباح اليوم السبت، على حريق اندلع بمصنع كرتون بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بعد الدفع ب 4 سيارات إطفاء ومنع امتداد الحريق للأماكن المجاورة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت اخطارا من مامور مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق بمصنع كرتون مكون من طابق واحد بقرية سنهوت وتم الدفع ب 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للاماكن المجاورة.

وتبين من التحريات الاولية اندلاع الحريق نتيجة اشتعال اجزاء بأحد ماكينات التصنيع ثم امتدت إلى أجزاء من المصنع وتم السيطرة عليه دون وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.