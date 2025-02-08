شئون الأسرى الفلسطينيين: من المقرر الإفراج عن 735 أسيرا خلال المرحلة الأولى لصفقة التبادل

صرح ثائر شريتح مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، بأن عملية التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسلم الأسرى تسير بسلاسة، رغم ارتكاب الاحتلال عدة خروقات خلال الدفعات الأربع السابقة.

وأضاف أنه من المقرر الإفراج عن 735 أسيرًا في المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وكانت حركة حماس أكدت التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق دون مماطلة من قبل الاحتلال.

واتهمت الحركة الاحتلال الإسرائيلي بالتباطؤ في تنفيذ البروتوكول الإنساني، خاصة فيما يتعلق بتوفير الإيواء والوقود ومعدات رفع الأنقاض وأعمال الترميم، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونوهت حماس الى ان منع تل أبيب ادخال المعدات الثقيلة الى قطاع غزة، سيعطل انتشال جثث المحتجزين الاسرائيليين الذين يفترض تسليمهم بموجب اتفاق وقف اطلاق النار.