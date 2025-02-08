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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شئون الأسرى الفلسطينيين: من المقرر الإفراج عن 735 أسيرا خلال المرحلة الأولى لصفقة التبادل

تبادل الاسرى
تبادل الاسرى
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صرح ثائر شريتح مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، بأن عملية التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسلم الأسرى تسير بسلاسة، رغم ارتكاب الاحتلال عدة خروقات خلال الدفعات الأربع السابقة. 

وأضاف أنه من المقرر الإفراج عن 735 أسيرًا في المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وكانت حركة حماس أكدت التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق دون مماطلة من قبل الاحتلال.

واتهمت الحركة الاحتلال الإسرائيلي بالتباطؤ في تنفيذ البروتوكول الإنساني، خاصة فيما يتعلق بتوفير الإيواء والوقود ومعدات رفع الأنقاض وأعمال الترميم، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونوهت حماس الى ان منع تل أبيب ادخال المعدات الثقيلة الى قطاع غزة، سيعطل انتشال جثث المحتجزين الاسرائيليين الذين يفترض تسليمهم بموجب اتفاق وقف اطلاق النار.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلم الأسرى خروقات صفقة التبادل