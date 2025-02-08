تعليم الفيوم: انطلاق الدراسة فى أول أيام الفصل الدراسي الثاني

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورشا عبدالرحمن يوسف وكيل المديرية، بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالفيوم، فى 63 مدرسة تعليم عام (ابتدائي - إعدادي - ثانوي - رسمى لغات) ، وعدد 10 مدارس للتعليم الفني (3 مدارس تعليم تجاري - 6 مدارس صناعي - مدرسة تعليم زراعي )بحضور قوي وانضباط ملحوظ في مدارس الفيوم، حيث تم تسليم الكتب الدراسية للطلاب في اليوم الأول من بداية الفصل الدراسي الثاني.

حيث شهدت المدارس انضباطًا من حيث الحضور والاهتمام بتوزيع المناهج والأنشطة، والكتب الدراسية ، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من مديرية التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

وشهد اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني في مدارس الفيوم حضورًا مميزًا من الطلاب، حيث بدأ اليوم بتحية العلم وسط أجواء من الانضباط والالتزام، كانت لحظة تحية العلم بمثابة تعبير عن احترام الطلاب للوطن واعتزازهم بالعلم، مما يعكس روح الانتماء والوطنية.

كما تم التأكيد على أهمية الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة في الأنشطة الدراسية من بداية الفصل الدراسي الثاني لتحقيق أفضل نتائج تعليمية.

وبمناسبة بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2025، يتقدم الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأسمى التهاني لجميع الطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية.

أعرب عن تمنياته للطلاب بموسم دراسي متميز مليء بالنجاح والتفوق، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالحضور والمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة التعليمية، مؤكداً أن بداية الفصل الدراسي الجديد هي فرصة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم الأكاديمية.

كما دعا الطلاب إلى الجد والاجتهاد والالتزام والانضباط بالفصول الدراسية لهم خلال الفصل الدراسي الثاني، لتحقيق التميز والنجاح والتفوق في المجالات الدراسية.

كل التوفيق لجميع الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، وأن يكون عامًا مليئًا بالإنجازات والنجاحات.

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