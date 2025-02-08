الأرصاد تحذر من استمرار الموجة الباردة: 8 درجات خلال الليل

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التوقعات تشير لاستمرار الانخفاض في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع الحالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة تتراوح بين 17 و18 درجة على القاهرة والسواحل خلال ساعات النهار.

ولفت إلى أن درجات حرارة القاهرة تصل إلى 8 درجات خلال ساعات الليل والصباح الباكر وتصل إلى اقل من هذا على المحافظات التي لها ظهير صحراوي.

وأضاف أنه مع بداية الأسبوع المقبل ستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية عند 20 درجة مئوية.

وأكد أن أقل درجة حرارة على مدار اليوم تكون في الفترة التي تسبق سطوح الشمس مباشرة، وهي فترة الخروج إلى الشوارع وحينها يكون الإحساس بالانخفاض الكبير في درجات الحرارة.



وأوضح أن الشمس سوف تظهر فترات قليلة جدا خلال الأيام المقبلة خاصة في المنطقة الشمالية حتى القاهرة وشمال الصعيد بسبب التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



وأشار إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية اليوم السبت، وبداية من الغد يبدأ المنخفض في التعمق بشكل أكبر قليلا وبالتالي تزداد فرص سقوط الأمطار.