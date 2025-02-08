مكتب إعلام الأسرى: الدفعة الخامسة لصفقة التبادل تتضمن الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا

صرح ثائر شريتح مدير الإعلام بهيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين للقاهرة الإخبارية، اليوم السبت، بأنه سيتم الإفراج عن 183 أسيرا من الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن الدفعة الخامسة.

تضم القائمة 18 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، إلى جانب 54 آخرين ذوي الأحكام العالية، بالإضافة إلى 111 أسيرًا من قطاع غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

وفي هذا السياق، أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عن قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم يوم السبت ضمن صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن الكتائب قررت إطلاق سراح كل من: إلياهو داتسون، يوسف شرابي، أور أبراهام ليشهاليفي، وأوهاد بن عامي.

من جانبها، أكدت حركة حماس التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنود الاتفاق دون مماطلة.

واتهمت الحركة إسرائيل بالتباطؤ في تنفيذ البروتوكول الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بتوفير المأوى والوقود والمعدات اللازمة لرفع الأنقاض وأعمال الترميم، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما حذرت حماس من أن منع تل أبيب إدخال المعدات الثقيلة إلى القطاع سيؤدي إلى عرقلة انتشال جثث المحتجزين الإسرائيليين، الذين يفترض تسليمهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.