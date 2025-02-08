الصين تقدم احتجاجات رسمية لبنما بشأن انسحابها من التعاون في مبادرة "الحزام والطريق"

قدمت الصين، احتجاجات رسمية لبنما، بشأن انسحابها من التعاون معها في مبادرة "الحزام والطريق".

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أن مساعد وزير الخارجية الصيني "تشاو تشي يوان" استدعى سفير بنما لدى الصين "ميجيل هومبرتو ليكارو بارسيناس" لتقديم احتجاجات رسمية بشأن قرار بنما بعدم تجديد مذكرة التفاهم حول التعاون مع الصين في مبادرة "الحزام والطريق".