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السبت 08 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تقدم احتجاجات رسمية لبنما بشأن انسحابها من التعاون في مبادرة "الحزام والطريق"

الصين
الصين
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قدمت الصين، احتجاجات رسمية لبنما، بشأن انسحابها من التعاون معها في مبادرة "الحزام والطريق".
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أن مساعد وزير الخارجية الصيني "تشاو تشي يوان" استدعى سفير بنما لدى الصين "ميجيل هومبرتو ليكارو بارسيناس" لتقديم احتجاجات رسمية بشأن قرار بنما بعدم تجديد مذكرة التفاهم حول التعاون مع الصين في مبادرة "الحزام والطريق". 

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