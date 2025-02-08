كوريا الشمالية: أسلحتنا النووية ليست ورقة مساومة

أكدت كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن أسلحتها النووية ليست ورقة مساومة.. موضحة أنها مصممة للاستخدام القتالي ضد أي محاولات من جانب أعدائها لغزو البلاد.

وشددت بيونج يانج - في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم /السبت/ - على أن قوتها النووية ليست للتفاوض بل للاستخدام القتالي، مؤكدة أنها ليست مهتمة بالعودة إلى محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وجاء في البيان: "قوتنا النووية ليست شيئا يمكن الإعلان عنه لكسب الاعتراف من أي شخص ولا حتى ورقة مساومة يمكن تبادلها بمجرد مبلغ من المال".

وردًا على مسؤولين من منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، الذين أكدوا مجددًا أنهم لن يقبلوا كوريا الشمالية كقوة نووية، نددت بيونج يانج أيضًا بتصريحاتهم ووصفتها بأنها "سخيفة".

يأتي هذا البيان عقب إعلان البيت الأبيض أن واشنطن ستسعى إلى "نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية" في ظل ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية، نافيًا التكهنات بأن ترامب قد يسعى لخفض الأسلحة بدلا من تحقيق الهدف السياسي طويل الأجل لنزع السلاح النووي.

