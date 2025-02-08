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السبت 08 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

"المركزي الصيني" يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ 1.95 مليار دولار

بنك الشعب الصيني
بنك الشعب الصيني
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 أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم السبت، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 14 مليار يوان (حوالي 1.95 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5 في المائة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى معقول، وفقا للبنك المركزي.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. 

بنك الشعب الصيني يوان