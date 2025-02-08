الصين تكمل بناء أكثر من 30 ألف مصنع ذكي

أعلنت الصين أنها أكملت أعمال بناء أكثر من 30 ألف مصنع ذكي على المستوى الأساسي، وأكثر من 1200 مصنع ذكي متقدم، وأكثر من 230 مصنعا ذكيا ممتازا في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أن هذه المصانع الذكية الممتازة تتوزع في 31 منطقة على مستوى المقاطعة في البلاد، وتغطي أكثر من 80 في المائة من فئات الصناعات التحويلية، وما يقرب من 2000 سيناريو ممتاز مثل التخزين الذكي والاختبار الذكي عبر الإنترنت والبحث والتطوير الرقمي والتصميم الرقمي للمنتجات وتتبع الجودة وتحليلها وتحسينها وغيرها.

وأضافت أنه تم تقصير دورة البحث والتطوير لمنتجات المصانع بنسبة 28.4 في المائة في المتوسط، وزيادة كفاءة الإنتاج بنسبة 22.3 في المائة في المتوسط، وتقليل معدل المنتجات المعيبة بنسبة 50.2 في المائة في المتوسط، وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 20.4 في المائة في المتوسط، وتحقيق نتائج ملحوظة في تحسين الجودة والكفاءة وخفض الكربون، "وهو ما يمثل المستوى الرائد للتحول الرقمي والترقية الذكية لشركات الصناعات التحويلية في الصين".