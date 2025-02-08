اليوم.. طقس معتدل على القاهرة الكبرى ومائل للبرودة على الوجه البحري

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت ، ويسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى و شمال الصعيد ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدافء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد اليوم السبت ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وهناك اضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وسرعة الرياح 40_50 كم/س وارتفاع الامواج من 3_2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 18 للعظمي والصغرى 6 درجات ، وعلى جنوب الصعيد 21 للعظمي والصغري 9 درجات .