أسعار الذهب فى الصاغة اليوم السبت 8 فبراير 2025

السبت 08/فبراير/2025 - 09:17 ص

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 8-2-2025 وسجل أعلى مستوى له منذ بداية العام وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24: بلغ سعر البيع من طرف التجار 4577 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 4554 جنيهًا.

عيار 22: بلغ سعر البيع 4196 جنيهًا، وسجل سعر الشراء 4175 جنيهًا.

عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر): سجل سعر البيع 4005 جنيهات، بينما بلغ سعر الشراء 3985 جنيهًا.

عيار 18: وصل سعر البيع إلى 3433 جنيهًا، وسعر الشراء 3416 جنيهًا.

عيار 14: سجل سعر البيع 2670 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 2657 جنيهًا.

عيار 12: بلغ سعر البيع 2289 جنيهًا، في حين سجل سعر الشراء 2277 جنيهًا.

سعر الأونصة عالميًا بالدولار: 2861.24 دولار.

سعر الأونصة في مصر: بلغ سعر البيع 142365 جنيهًا، بينما وصل سعر الشراء إلى 141654 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: سجل 32040 جنيهًا للبيع، و31880 جنيهًا للشراء