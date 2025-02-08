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السبت 08 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب فى الصاغة اليوم السبت 8 فبراير 2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 8-2-2025 وسجل أعلى مستوى له منذ بداية العام وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24: بلغ سعر البيع من طرف التجار 4577 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 4554 جنيهًا.
عيار 22: بلغ سعر البيع 4196 جنيهًا، وسجل سعر الشراء 4175 جنيهًا.
عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر): سجل سعر البيع 4005 جنيهات، بينما بلغ سعر الشراء 3985 جنيهًا.
عيار 18: وصل سعر البيع إلى 3433 جنيهًا، وسعر الشراء 3416 جنيهًا.
عيار 14: سجل سعر البيع 2670 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 2657 جنيهًا.
عيار 12: بلغ سعر البيع 2289 جنيهًا، في حين سجل سعر الشراء 2277 جنيهًا.
سعر الأونصة عالميًا بالدولار: 2861.24 دولار.
سعر الأونصة في مصر: بلغ سعر البيع 142365 جنيهًا، بينما وصل سعر الشراء إلى 141654 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب: سجل 32040 جنيهًا للبيع، و31880 جنيهًا للشراء

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