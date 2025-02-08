اليوم.. استئناف 15 موظفا بالجمارك بتهمة تهريب بضائع بـ 16 مليون جنيه

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم السبت، الاستئناف المقدم من 15 متهمًا بتهريب بضائع أجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها بمبلغ 16 مليونًا و500 ألف جنيه، كما خالفوا القواعد الاستيرادية وزوروا محررات عرفية على حكم سجنهم 15 سنة.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 18456 لسنة 2021 جنايات النزهة وبرقم 60 لسنة 2022 جنايات أموال عامة عليا، أنه خلال الفترة من 2019/10/22 حتى 2020/4/26

حيث قام المتهمون من الأول حتى العاشر، بصفتهم موظفين عموميين مأموري جمرك المنافذ بالإدارة العامة الجمرك الصادرات والواردات الجوية البضائع بمطار القاهرة، حصلوا لغيرهم على ربح عمل من أعمال، وظيفتهم بأن مكنوا المتهم 11 من إدخال مشمول الرسائل الجمركية الخاصة بـ 37 بوليصة شحن إلى البلاد من خلال السماح بعبور البضائع محلها من المنفذ محل عملهم دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، والمقدر قيمتها بمبلغ 16 مليونًا و569 ألفًا 861 جنيهًا. حال كونهم المنوط بهم فحص مشمول تلك الرسائل وإثبات سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بدفتر عبور المنفذ.

المتهمان الأول والثاني: مأموري المنفذ الجمركي الموجودين يومي 22 و23 من شهر أكتوبر سنة 2019 قاما بالسماح بعبور 3 رسائل جمركية الخاصة ببوالص الشحن، وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ 972 ألفًا و787 جنيهًا.



-المتهمان الأول والثالث: مأموري المنفذ الجمركي المتواجدين أيام 11 و12 من شهر نوفمبر سنة 2019 قاما بالسماح بعبور عدد 4 رسائل جمركية الخاصة ببوالص الشحن، وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ 1912504 جنيهات.



-المتهمان الأول والرابع: مأموري المنفذ الجمركي قاما بالسماح بعبور 9 رسائل جمركية الخاصة ببوالص الشحن، وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ 4521818 جنيهًا.

-المتهمان الأول والخامس مأموري المنفذ الجمركي، قاما بالسماح بعبور الرسالة الجمركية الخاصة ببوليصة الشحن، وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ 192430جنيهًا.

المتهمان الأول والعاشر: مأموري المنفذ الجمركي، قاما بالسماح بعبور 10رسائل جمركية الخاصة ببوالص الشحن وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ 3910783 جنيهًا.

- المتهمان الثالث والسادس: مأموري المنفذ الجمركي، قاما بالسماح بعبور 6 رسائل جمركية الخاصة ببوالص الشحن، وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ 2817084 جنيهًا.

- المتهمان الرابع والتاسع: مأموري المنفذ الجمركي قاما بالسماح بعبور الرسالة الجمركية الخاصة ببوليصة الشحن، وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ 496210 جنيهات.

-المتهمان السابع والثامن: مأموري المنفذ الجمركي، قاما بالسماح بعبور 3 رسائل جمركية، وتقدر الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ 1746175 جنيهًا.

المتهمين من 11 وحتى 15، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين باتخاذ الإجراءات اللازمة الإخراج البضائع محل الرسائل الجمركية من مخازن شركة لوفتهانزا للشحن الجوي والعبور بها من المنفذ الجمركي محل عمل المتهمين من الأول وحتى العاشر دون إثبات سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها فوقعت الجريمتين بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون من الثاني عشر وحتى الخامس عشر أيضًا:

هربوا البضائع الأجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها مع علمهم أنها مهربة، كما خالفوا القواعد الاستيرادية بأن حازوا بقصد الإتجار البضائع الأجنبية المستوردة، دون اتباع القواعد الاستيرادية المنظمة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات عرفية (أوامر تحضير الرسائل الجمركية المنوه عنها بالاتهام أولًا بند (ا) بأن اتفقوا معه على ذلك وساعدوه بأن أعدوا بيانات المحررات المنوه عنها، وأثبتوا بها أرقام شهادات جمركية لا تخص الرسائل الجمركية، وقام المجهول بالتوقيع على عدد 17 أمر منها بتوقيع نسبه زورًا إلى "رفيق ذكي إبراهيم بخيت "رئيس قسم الحركة بقرية البضائع موقع لوفتهانزا، واصطنع باقي الأوامر المميكنة على غرار الصحيح منها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.



واستعملوا المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها لمسئولي مخزن شركة لوفتهانزا الاحتجاج بما تضمنته من بيانات مزورة ولإعمال أثرها في إخراج البضائع محل الاتهام أولًا بند (أ) إلى ساحة الكشف الجمركي واستكمال إجراءات سدان الرسوم الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون جميعا بصفتهم السابقة ارتكبوا تزويرًا في محررات رسمية منسوبة لجهة عملهم (دفتر حوادث حركة المنافذ الخاص بمنفذ لوفتهانزا الجمركي) حال كونهم المختصين بتحريرها وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن تعمدوا إغفال إثبات مرور الرسائل الجمركية المنوه عنها بالاتهام السابق وسداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بالدفتر المشار إليه بالمنفذ الجمركي محل عملهم.

كما هربوا البضائع الأجنبية الصنع دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها مع علمهم أنها مهربة، كما خالفوا القواعد الاستيرادية بأن حازوا بقصد الاتجار البضائع الأجنبية المستوردة، دون اتباع القواعد الاستيرادية المنظمة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.