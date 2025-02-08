ننشر مناظرة النيابة لجثة سيدة مصرف أوسيم

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، داخل مصرف مائي بدائرة مركز أوسيم.



وانتقل فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمناظرة الجثمان وتبين ان الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر، مجهولة الهوية، وترتدي كامل ملابسها، ومكبلة القدمين وبلاصق طبي حول الفم، كما رصدت المعاينة وجود آثار إصابات وكدمات متفرقة بالجسم وتهتك في الرأس.

وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي بتشريح الجثة و عمل تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، و سرعة الوصول لهوية السيدة، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للوصول للجانى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل مصرف مائي بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، برفقتها فرق الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف، وتم انتشال الجثة.

تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.