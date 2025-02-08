حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بكرداسة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول ضبط 5 أشخاص متهمين بتكوين تشكيل عصابي لتجارة العقاقير المخدرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تم ضبطهم وبحوزتهم 25 ألف قرص من الترامادول والتامول المخدر، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه من متحصلات البيع بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة وأمرت بإرسال عينة من المواد المضبوطة للمعمل الكيميائي لتحليلها.

وردت معلومات إلي المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام كلا من، "شاذلي ر"، 30 عامًا، "أحمد ع"، 25 عامًا، "عماد ع"، 40 عامًا، "محمود ع"، 30 عامًا، و"محمود ع"، 40 عامًا، وجميعهم عاطلون، بترويج العقاقير المخدرة بدائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي ضخم، تبين أنه حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق، اعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأكدوا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من أرباح ترويج المخدرات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.