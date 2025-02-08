ترامب: واشنطن ستقيم علاقات مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن واشنطن ستقيم علاقات مع كوريا الشمالية، ووصف الرئيس الأمريكي، الزعيم الكوري الشمالي بـ"الرجل الذكي"، مؤكدا أنه "يحبه ويتوافق معه جيدا".

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية، إن بلاده ستقيم علاقات مع بيونغ يانغ، مؤكدا أنه "من المفيد للجميع أن أقيم علاقة طيبة مع زعيم كوريا الشمالية.

وقالت كوريا الشمالية إن أسلحتها النووية ليست مخصصة للمفاوضات التي قد تقايضها بالمال بل للاستخدام القتالي ضد "أعداء يهددون شعبها والسلام العالمي" وفقا لوكالة الأنباء المركزية الرسمية.

وفيما يخص الشأن الأمريكي، فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم إلغاء التصاريح الأمنية للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، للاطلاع على المعلومات السرية وكذلك ​​ووقف إحاطاته الاستخباراتية اليومية..

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن قاض فيدرالي أصدر حكما يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتا من وضع نحو 2200 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في إجازة إدارية.

وفي وقت سابق، اتهم إيلون موسك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالفساد والإسراف. كما اتهمها دونالد ترامب بسرقة مليارات الدولار من ميزانية الدولة لتمويل بعض وسائل الإعلام.

ونشر ترامب عبر صفحته في "Truth Social": "كما يبدو قامت وكالة USAID ومنظمات أخرى، بسرقة مليارات الدولارات وتم استخدام جزء منها لتمويل وسائل الإعلام التي تنشر الأخبار الزائفة وذلك بمثابة رشوة، نشر روايات إيجابية عن الديمقراطيين".