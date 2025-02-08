فلسطين.. انسحاب قوات الاحتلال من مخيم عسكر الجديد باتجاه حاجز بيت فوريك

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت بشكل تدريجي من مخيم عسكر الجديد باتجاه حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية في نابلس من حاجز عورتا، تزامنا مع سماع دوي إطلاق نار كثيف في مخيم جنين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي اتجاه المواطنين خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

كما اقتحم جيش الاحتلال منزل عائلة الشهيد علي أبو خليل بمدينة قلقيلية، وأطلق الاحتلال قنابل الصوت أثناء اقتحامها حي الشهيد محمود طوالبة في جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر جنوب بيت لحم وتمركزت في مناطق وأحياء داخل البلدة، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اعتقل الاحتلال شابين من بلدة يعبد جنوب جنين من مدخل بلدة يعبد جنوب المدينة، بعد اقتحام البلدة.

وتشهد قرى وبلدات محافظة جنين اقتحامات يومية من قبل قوات الاحتلال، والتي ارتفعت وتيرتها منذ بدء العدوان الواسع على مدينة جنين ومخيمها منذ 18 يوما.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ19 وعلى طولكرم ومخيمها لليوم الـ13 وعلى طمون ومخيم الفارعة بطوباس لليوم الـ7 على التوالي.