حبس المتهمين بالتعدي على محام بكفر الشيخ وضبط وإحضار متهم هارب

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين بالتعدي على محامي، ومحاولة إكراه على توقيع إيصالات أمانة، بمركز شرطة بيلا، كما أمرت بضبط وإحضار متهم هارب، بتهمة سرقة هاتف محمول من المجني عليه.

تفاصيل هذه الواقعة، بدأت أثناء مرور أحد ضباط مركز شرطة بيلا التابعة لمديرية أمن كفر الشيخ، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، شاهدوا مواطنًا يستغيث أثناء استقلاله مركبة توك توك، فتمت مطاردته واستيقاف التوك توك.

وبالفحص تبين داخل التوك توك وجود طرف أول كلا من: "ليلى م" ربة منزل، و"إبراهيم أ" عامل زراعي، وطرف ثان "أحمد محمد ع" (محامي)، وبمناقشة الطرف الثاني صاحب الاستغاثة أقر بقيام الطرف الأول باصطحابه رغمًا عنه خلال تواجد بالشارع والتعدي عليه واصطحابه داخل مركبة توك توك ومحاولة إرغامه على توقيع إصالات أمانة بالإكراه وسرقة هاتفه المحمول.

وبسؤال الطرف الأول أنكروا الواقعة وأفادوا بقيام المحامي بالتعدي على نجلتهم عن طريق صدمها بالسيارة خاصته أثناء سيرها بالشارع وتبادلوا الاتهامات.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 405 لسنة 2025 جنح قسم شرطة بيلا، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت ضباط مباحث القسم بالتحري عن الواقعة.

