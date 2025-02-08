وفاة مسن متأثرًا بإصابته في حريق شقة سكنية بحلوان

توفي، منذ قليل، رجل مسن، متأثرا بإصابته بحروق من الدرجة الأولى، إثر نشوب حريق في شقته منذ 10 أيام، بمدينة حلوان.

وردت إشارة من النجدة، لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية في أحد العقارات السكنية في منطقة العزبة القبلية بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور، هرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحريق بعد تلقي البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين إصابة مسن قاطن بالشقة، وتم نقله للمستشفي العام لتلقي الرعاية اللازمة، إلا أنه فارق الحياة بعد مرور 10 أيام.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، حيث استمعت إلى شهود العيان والجيران الذين كانوا بالقرب من مكان الحادث.

كما تم التحدث مع قاطني الشقة التي اندلع بها الحريق لمعرفة ما إذا كانت هناك أي دلائل على حدوث حادث عرضي أو وجود سبب آخر.

وتحرّر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.