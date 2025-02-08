19 ولاية أمريكية تقاضي ترامب لمنع وصول "وزارة الكفاءة الحكومية" للبيانات الفيدرالية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن 19 ولاية أمريكية قررت مقاضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزارة الخزانة الأمريكية لمنع وصول "وزارة الكفاءة الحكومية" إلى قاعدة البيانات الفيدرالية.

وقال ترامب أمس الجمعة، أنه كلّف إيلون ماسك الذي عيّنه على رأس وزارة الكفاءة الحكومية، إجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع البالغة ميزانيتها المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه تم إلغاء التصاريح الأمنية للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن قاض فيدرالي أصدر حكما يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتا من وضع نحو 2200 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في إجازة إدارية.

وفي وقت سابق، اتهم إيلون موسك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالفساد والإسراف. كما اتهمها دونالد ترامب بسرقة مليارات الدولار من ميزانية الدولة لتمويل بعض وسائل الإعلام.

ونشر ترامب عبر صفحته في "Truth Social": "كما يبدو قامت وكالة USAID ومنظمات أخرى، بسرقة مليارات الدولارات وتم استخدام جزء منها لتمويل وسائل الإعلام التي تنشر الأخبار الزائفة وذلك بمثابة رشوة، نشر روايات إيجابية عن الديمقراطيين".