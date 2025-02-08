خفر السواحل الأمريكي: مقتل 10 ركاب كانوا على متن طائرة صغيرة تحطمت في ألاسكا

قالت وسائل إعلام أمريكية، أن خفر السواحل الأمريكي أعلن مقتل 10 ركاب كانوا على متن طائرة صغيرة تحطمت في ألاسكا.

وقالت السلطات الأمريكية، إن طائرة صغيرة كانت تحلق فوق المياه في ألاسكا، جنوب الدائرة القطبية الشمالية، وعلى متنها 10 أشخاص، تعرضت لانخفاض مفاجئ في الارتفاع والسرعة قبل فقدان إشارتها.

وأمس الجمعة، قالت إدارة السلامة العامة في ولاية ألاسكا الأمريكية، بأن السلطات تجري عملية بحث عن طائرة ركاب تابعة لشركة "بيرينج إير" على متنها 10 أشخاص عقب الإبلاغ عن فقدانها خلال رحلة من "أونالاكليت" إلى "نوم" بالولاية.

وأوضحت الإدارة، أن الطائرة كانت تقل تسعة ركاب وقائدها، مشيرة إلى أن فرق البحث تعمل على تحديد آخر إحداثياتها المرصودة.

في ظل انتشار حوادث الطيران في الآونة الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية وتتزايد إجراءات السلامة ومتابعة المطارات الأمريكية من الجهات المختصة بذلك. وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية، أن فرق الإنقاذ عثرت على جثث جميع الضحايا، الذين لقوا حتفهم في حادث تصادم طائرتين إحداهما مروحية عسكرية في واشنطن.

وأعلنت إدارة إطفاء واشنطن أنه تم التعرف على هويات جميع ضحايا حادث التصادم والذين بلغ عددهم 67 شخصًا. ويمثل هذا الحادث أسوأ مأساة جوية في الولايات المتحدة منذ عام 2001.