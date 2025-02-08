البيت الأبيض: جنوب إفريقيا اتخذت مواقف عدوانية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا للتعامل مع أفعال فظيعة بجنوب إفريقيا حول مصادرة أراضي لأقليات عرقية، وقرر ترامب تعليق المساعدات لجنوب إفريقيا.

وأضاف من خلال بيانا له، إن جنوب إفريقيا اتهمت إسرائيل بدلا من حـماس بالإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع: "جنوب إفريقيا اتخذت مواقف عدوانية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها". كما أشار إلى أن تقويض جنوب إفريقيا لسياسة الولايات المتحدة الخارجية يشكل تهديدا لأمن أمريكا وحلفائها.

فيما قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، أن جنوب إفريقيا لن تخضع للترهيب، بعد انتقادات وجهت لحكومته هذا الأسبوع، من كبار المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف: "نشهد صعود القومية والحمائية، والسعي إلى تحقيق مصالح ضيقة وتراجع القضية المشتركة". وأضاف: "هذا هو العالم الذي يتعين علينا نحن في جنوب إفريقيا، الاقتصاد النامي، أن نتنقل فيه الآن، لكننا لسنا خائفين، نحن كجنوب إفريقيين، شعب مرن، ولن نخضع للترهيب".