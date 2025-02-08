ترامب يعلن إلغاء التصاريح الأمنية للرئيس السابق جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه تم إلغاء التصاريح الأمنية للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وقال ترامب أمس الجمعة، أنه كلّف إيلون ماسك الذي عيّنه على رأس وزارة الكفاءة الحكومية، إجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع البالغة ميزانيتها المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن قاض فيدرالي أصدر حكما يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤقتا من وضع نحو 2200 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في إجازة إدارية.

وفي وقت سابق، اتهم إيلون موسك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالفساد والإسراف. كما اتهمها دونالد ترامب بسرقة مليارات الدولار من ميزانية الدولة لتمويل بعض وسائل الإعلام.

ونشر ترامب عبر صفحته في "Truth Social": "كما يبدو قامت وكالة USAID ومنظمات أخرى، بسرقة مليارات الدولارات وتم استخدام جزء منها لتمويل وسائل الإعلام التي تنشر الأخبار الزائفة وذلك بمثابة رشوة، نشر روايات إيجابية عن الديمقراطيين".

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جين شاهين، أن تجميد تمويل المساعدات الخارجية من قبل إدارة ترامب يعد تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة في أوكرانيا، وسيعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.