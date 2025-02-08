محافظ الشرقية يهنىء فريق هوكي الشرقية لتتويجه بلقب البطولة الـ28

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المباراة النهائية ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتي أقيمت، أمس الجمعة، على ملاعب هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية بين فريقي نادي الشرقية الرياضي وفريق مصنع الطائرات.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء أشرف فرحات رئيس الاتحاد المصري للهوكي ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي والدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية وأعضاء مجلس إدارة الاتحادين المصري والإفريقي وعدد من نواب البرلمان ومحبي رياضة الهوكي.

حقق فريق الشرقية للهوكي إنجازًا جديدًا بتتويجه بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه، بعدما تغلب على فريق مصنع الطائرات بنتيجة 5 – 3 بعد أن إنتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين 4/4.

أعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بفريق الشرقية للهوكي المتوج بالبطولة الأفريقية للهوكي، والذي استطاع رفع إسم المحافظة عاليًا في المحافل الرياضية وسجل اسمه بأحرف من نور في تاريخ رياضة لعبة الهوكي، متمنيًا للفريق مواصلة انتصاراته المحلية والوصول إلى المشاركة في البطولات القارية والعالمية.

أكد محافظ الشرقية أن فريق هوكي الشرقية يُعد مصدر السعادة والبهجة للشراقوة لتربعه الدائم على عرش اللعبة محليًا وقاريًا مشيدًا بمظهر الفريق المشرف خلال مشاركته في البطولة ورفع إسم محافظة الشرقية عاليًا في المحافل الرياضية المختلفة وتقديم أداء مشرف اتسم بالروح الرياضية العالية نال استحسان الجميع.

كما حرص محافظ الشرقية على إلتقاط صورة تذكارية مع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة النادي،، ليعبروا عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم مؤكدين الاستمرار في الحفاظ على البطولة وتحقيق مزيدًا من الإنجازات في قطاع الرياضة.

وتقدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الشباب والرياضة ومساندته لكافة الأنشطة والمبادرات الشبابية، وكذلك الدعم المستمر لنادي الشرقية الرياضي بأنشطته الرياضية والثقافية والاجتماعية والعمل على تذليل كافة العقبات للارتقاء بالمنظومة الرياضية داخل أروقة النادي لإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة ولتحقيق مزيدًا من الانتصارات والبطولات في قطاع الرياضة.

فوز هوكي الشرقية

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