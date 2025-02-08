بسبب حادث تصادم.. سائق يشرع في قتل آخر طعنًا بالطالبية

أقدم سائق سيارة ربع نقل على طعن سائق «توك توك» في مشاجرة نشبت بينهما؛ بسبب حادث تصادم بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بمنطقة الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين إصابة المدعو "حسين ع"، 40 عامًا، ويعمل سائق توك توك، بطعنة نافذة بالبطن، إثر مشاجرة مع المدعو "شحاتة م"، 50 عامًا، سائق سيارة ربع نقل.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بعد اصطدام السيارة بالتوك توك، ما أدى إلى خلاف تطور إلى مشادة كلامية، سرعان ما تحولت إلى مشاجرة بالأيدي، انتهت بقيام المتهم بإخرج سكين من طيات ملابسه، وتسديد طعنة نافذة للمجني عليه.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.